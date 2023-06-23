عاجل- السيسى يشارك فى مأدبة عشاء للقادة المشاركين بقمة باريس (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الإليزيه للمشاركة فى مأدبة عشاء أقامها تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد المنعقدة بباريس يومى 22 و 23 يونيو 2023.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة، شراكات النمو الأخضر" ضمن فعاليات القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" المنعقدة فى العاصمة الفرنسية "باريس". تأتى مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.

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