مصر للطيران تتيح الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للسماح بدخول مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. يأتى ذلك فى إطار توجيهات محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو توفير كل أوجه الدعم والتسهيلات لزائرى مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح قطاعى الطيران والسياحة وعلى الدولة المصرية.

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