«إكسترا نيوز»: الجالية المصرية تنظم وقفة ترحيبًا بالرئيس خلال زيارته لفرنسا

جدة - نرمين السيد - نظمت الجالية المصرية فى باريس، وقفة أمام برج إيفل، ترحيبًا بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته إلى فرنسا للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد، بحسب ما أذاعته قناة "إكسترا نيوز".





وردد المشاركون هنتافات "تحيا مصر"، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك فى مأدبة عشاء للقادة المشاركين فى قمة الميثاق المالى العالمى فى باريس. كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى، فى العاصمة الفرنسية باريس. وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة فى فرنسا ليس لكل دول العالم ولكن لعدد من الدول، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشارك فى عشاء عمل دعا له الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لرؤساء الدول المشاركين فى القمة.

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