حالة الطقس غدا الجمعة.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، ستكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





وقالت الأرصاد، إن هناك انتشارا غدا للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على بعض مناطق فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وأضافت أن حالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وتابعت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. أما عن درجات الحرارة غدا الجمعة على محافظات مصر، فهى كالتالى: القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 والصغرى 23. السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 21. جنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27. شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 24. جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 28.

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