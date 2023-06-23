الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة حتى أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أن هناك استقرارا فى درجات الحرارة خلال هذه الفترة؛ حيث تتراوح بين 33، و34، و35 على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة مع وجود نشاط للرياح وشبورة مائية أغلب الأيام.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما تنشط رياح على مناطق على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.