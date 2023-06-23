طقس الجمعة.. اعرف تفاصيل درجات الحرارة فى جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية. ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء. وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. فيما تنشط رياح على مناطق على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 35 23 العاصمة الإدارية 35 23 6 أكتوبر 36 22 بنهــــا 35 23 دمنهور 34 22 وادي النطرون 36 21 كفر الشيخ 34 22 المنصورة 35 23 الزقازيق 36 23 شبين الكوم 34 22 طنطا 34 22 دمياط 30 22 بورسعيد 29 22 الإسماعيلية 38 22 السويس 37 21 العريش 30 21 رفح 29 22 رأس سدر 36 20 نخل 35 17 كاترين 31 15 الطور 33 25 طابا 36 23 شرم الشيخ 38 27 الإسكندرية 29 21 العلمين الجديدة 29 21 مطروح 28 21 السلوم 30 19 سيوة 36 20 رأس غارب 36 26 الغردقة 35 25 سفاجا 35 25 مرسى علم 36 26 شلاتين 36 26 حلايب 33 27 أبو رماد 34 27 رأس حدربة 34 28 الفيوم 35 23 بني سويف 35 23 المنيا 36 24 أسيوط 36 24 سوهاج 35 24 قنا 40 25 الأقصر 38 25 أسوان 39 28 الوادي الجديد 37 24 أبوسمبل 39 25

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