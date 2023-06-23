أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - العريش – السويس

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف إلى مدينة العريش بشمال سيناء ومحافظة السويس، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتعاون المشترك بين الوعاظ والأئمة فى تكثيف التواصل مع الجمهور.

القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نادى فاركو فى التاسعة والنصف مساء على أرضية ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

القاهرة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على أرضية إستاد جهاز الرياضة العسكرية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

القاهرة

يفتتح باب التقديم، أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بمصر، عن طريق منصة "ادرس فى مصر" من خلال الرابط التالى: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91 وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

القاهرة

يبدأ صرف كافة المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلى ATM وجميع منافذ فورى، ومن بعد غد الأحد عن طريق جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

موسكو

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، زيارة عمل رسمية إلى روسيا، حيث من المقرر أن يزور جروسى مدينة "كالينينجراد"، ويلتقى بمدير وكالة الطاقة النووية الروسية أليكسى ليخاتشيوف.