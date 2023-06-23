لقاء السيسى ونظيره الفرنسى فى باريس يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان ماكرون يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس بالإليزيه احتفاء بزيارته فرنسا، قالت صحيفة الأهرام، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس فى باريس الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسى على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريما له واحتفاء بزيارته فرنسا، للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد.

ونقلت الصحيفة، عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، معربا عن تقدير بلاده لمصر، ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، وخاصة فى ظل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد ماكرون حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمنا دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان رئيس الوزراء يستعرض تصورات تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ«رمسيس»، قالت صحيفة الأهرام، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس، فى إعادة الرونق والمظهر الحضارى لهذا المكان العريق، والمساهمة فى حل المشكلات المرورية التى يعانى منها، لافتا فى هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده أمس؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من "أكاديمية ناصر" وكلية القادة والأركان، قالت صحيفة الجمهورية، شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتى تضم الدورات (46) من كلية الحرب العليا، والدورة (52) من كلية الدفاع الوطنى، والدورة (24) للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية، وكذلك تخرج الدورات (72) أركان حرب عام، والدورتين (45، 44) أركان حرب تخصصية والتى تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاحتفال بدأ بعرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التى تم تنفيذها خلال العام الجارى لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان مصر وجهتنا المفضلة للاستثمار.. وبوابنا للأسواق الأفريقية، نقلت صحيفة الجمهورية، عن مستثمرين هنود، قولهم، إن مصر وجهتنا للاستثمار، مشددين على أهميته فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تعد بوابة النفاذ إلى أسواق أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال أمس، إن تلك التأكيدات جاءت خلال لقاءات عقدها وفد اقتصادية قناة السويس فى نيودلهى برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة مع شركات هندية ضمن جولة الترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد استكمل لقاءات المكثفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية.

وفى إطار ملف التعليم، وتحت عنوان كنترول "الثانوية العامة" يبدأ تصحيح أوراق امتحان اللغة العربية، قالت صحيفة المصرى اليوم، بدأت كنترولات الثانوية العامة تصحيح امتحانات مادة اللغة العربية إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % والتى تمت الإجابة عنها من خلال البابل شيت، أو الأسئلة المقالية بنسبة 15 % والتى تمت الإجابة عنها داخل كراسة الإجابة.

وأوضحت الصحيفة، أن امتحان اللغة العربية تضمن 55 سؤالا مجموع درجاتها 80 درجة وعدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مخصص لها 10 درجات وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالا مخصص لها 70 درجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن تصحيح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة سيكون من خلال أكثر من معلم للسؤال الواحد، لضمان نزاهة التصحيح وأن السؤال الواحد سيتم عرض إجابته على مصححين اثنين متخصصين فى المادة.