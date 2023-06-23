عاجل.. السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى بفرنسا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "إكستر نيوز".

ومن المقرر أن تستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، ويجرى الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث المهم تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.