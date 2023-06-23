ننشر الجداول.. بدء امتحانات الدور الثانى بتعليم الجيزة 15 يوليو





جدة - نرمين السيد - أولا. المرحلة الابتدائية:



-الصفوف الأول والثانى والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023".



-الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.



- الصف الخامس الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.



- الصف السادس الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.



ثانيا. المرحلة الإعدادية:



-الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

- الصف الثانى الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.



- الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهنى) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.



ثالثا. المرحلة الثانوية:



-الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.



- الصف الأول الثانوى العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.



- الصف الثانى الثانوى العام" للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.



رابعا. التعليم الفنى:



من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.