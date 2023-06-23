السفير حجازى: مصر والهند تقدمان نموذجا جديدا للاستقلالية الإقليمية

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير حجازى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، تعقيبا على الزيارة الرسمية الهامة التى يقوم بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى إلى مصر غدا السبت وبعد غد الأحد - رغبة القاهرة ونيودلهى فى تعزيز العلاقات المشتركة بينهما لاسيما بحكم الدور المحورى الكبير الذى تلعبه كلا الدولتين لتحقيق أمن واستقرار محيطهما الإقليمى سواء فى العالم العربى والشرق الأوسط بالنسبة لمصر أو بجنوب آسيا بالنسبة للهند.

وشدد على أن زيارة ناريندرا مودى تأتى فى توقيت شديد الأهمية والتعقيد على الساحة الدولية والإقليمية، لاسيما مع ازدياد صعوبة المشهد الدولى بعد ضغوط جائحة كورونا وتداعياتها على البلدان واقتصاديات العالم، بجانب الوضع الدولى الراهن وتعقيداته نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والاستقطابات الدولية والضغوط الإقليمية التى يشهدها العالم اليوم.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الهندى للقاهرة جاءت عقب خمسة أشهر فقط من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى كضيف شرف رئيسى فى احتفالات الهند ب يوم الجمهورية، وهو ما يعد تعبيرا صادقا من الهند عن أهمية مصر وقائدها، وكذلك تقديرها لحاضر ومستقبل العلاقات المصرية الهندية.

ونوه السفير حجازى بالشراكة بين مصر والهند وحرصهما على استقرار أمن الملاحة الدولية لاسيما أمن البحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربى، وضمان حرية الملاحة التى تتطلع الهند لإرساء دعائمها من المحيط الهادى وصولا إلى أوروبا عبر قناة السويس.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الهندية شهدت العديد من المؤشرات التى توحى بدخولها بالفعل لحيز العلاقات الاستراتيجية، مبرزا فى هذا الصدد زيارة وزير الدفاع الهندى راجناث سينج فى سبتمبر الماضى للقاهرة والتى تم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون عسكرى، والاتفاق على دعم العلاقات العسكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب، علاوة على انضمام مصر لحوار الهند الدفاعى مع قارة أفريقيا، بجانب المناورات العسكرية البحرية التى ترسى من خلالها الدولتان دعائم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة فى المناطق الممتدة من المحيط الهادى مرورا بالمضايق وقناة السويس والبحر الأحمر.

وأشار كذلك لعدة مؤشرات توضح المسار الاستراتيجى للعلاقات منها دعوة الهند لمصر فى قمة مجموعة العشرين كشريك رئيسى من خارج المجموعة (التى تترأسها الهند) على مستوى رؤساء الدول والحكومات والتى تستضيفها نيودلهى يومى 9 و10 سبتمبر 2023، فضلا عن دعم الهند لعضوية مصر فى تجمع البريكس الذى يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ومرشحة للانضمام إليه كل من مصر والسعودية والجزائر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن رئيس وزراء الهند يحرص على تقديم دعم اقتصادى هام واستثمارى لمصر، فضلا عما قدمته الشركات الهندية خلال قمة المناخ COP27 فى شرم الشيخ من استثمارات ضخمة تقدر بنحو 18 مليار دولار فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وتابع أن الهند مستمرة فى تقديم اللفتات الطيبة لمصر، حيث استثنت مصر من قرار حظر تصدير الأقماح الهندية فى إطار حرصها على تحقيق الأمن الغدائى وتقديم الدعم الاقتصادى لأصدقائها، مذكرا بأن دولة الهند تعد من أكثر الاقتصاديات صعودا فى مجموعة العشرين، وقوى رئيسية يعتد بها على الساحة الدولية.

وأكمل أن الهند تعد كذلك إحدى مراكز إنتاج الدواء فى العالم، وتمتلك العديد من التكنولوجيات الحديثة الهامة التى يمكن أن تستفيد منها مصر بلا قيود مثل: تكنولوجيا الفضاء، التكنولوجيا النووية، الهندسة الوراثية، الذكاء الاصطناعى، والطاقة الجديدة المتجددة.

وألقى السفير حجازى الضوء على أهمية إنشاء جامعة علمية تكنولوجية مصرية هندية على غرار جامعة العلوم والتكنولوجيا الشهيرة فى مدينة “بانجلور - واحدة من أقدم وأبرز الجامعات فى الهند - التى تضم العديد من مراكز العلوم والتكنولوجيا، والتى يمكن أن تصبح أحد صروح العلاقات العلمية بين البلدين.

وشدد كذلك على أهمية زيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام قليلة إلى نيودلهى فى إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والإنتاج من خلال الدعوة لإنشاء منطقة صناعية هندية تضم كبرى شركات ومصنعى الهند، حتى تستفيد الهند من قدرات مصر فى مجال الطاقة والصناعات بهذه المنطقة والتصدير من خلال هذا الموقع الجغرافى الفريد لباقى أنحاء العالم.

ونوه بالطفرة الاقتصادية التى حققتها الهند خلال الأعوام الماضية حيث تعد من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والتى قدرت بنحو 80 مليار دولار عام 2020 وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، كما لديها كوادر فى جميع المجالات يمكن أن يقدموا إضافة هامة للصناعات المصرية ومجالات التكنولوجيات المتنوعة التى تملكها.

وتابع أن الهند تبنت منذ عام 2014 مبدأ صنع فى الهند وأصبحت من أكبر المصنعين على المستوى العالمى وأسهمت من خلال القوانين والتشريعات فى إتاحة الفرصة لانطلاق العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات خاصة الكهربائية.

وذكر السفير حجازى بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والهند - رواد حركة عدم الانحياز - حيث أسهمتا فى تحقيق الاستقرار فى العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة، ومؤهلتان اليوم لمواجهة ظاهرة الاستقطاب الدولى وتعزيز الاستقلالية فى هذه المرحلة شديدة الصعوبة، بجانب الترتيبات الإقليمية التى تكفل لدول المنطقة حقوقها فى مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة.