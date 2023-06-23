نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة لتطوير التعليم ولقاءات مع القادة فى باريس

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "مختار ديوب"، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة فى دعم أولويات التنمية فى مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفنى والاستشارى لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفى ذلك الإطار، ثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً فى مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً فى هذا السياق حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابى لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

وأشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصرى، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً فى هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة فى تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره فى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمى، التى تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة فى دورها لدعم التنمية الشاملة فى مصر.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "مالك عقار"، نائب رئيس مجلس السيادة السودانى والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع فى السودان فيما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، فضلاً عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.

كما أشاد بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة، للحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل المنعطف الحرج الذى يمر به، ومن بين ذلك استقبال أبناء السودان فى وطنهم الثانى مصر، معرباً عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى تهدف لتطوير هذين القطاعين الحيويين، وتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير "بنك المعرفة المصرى" لتعزيز مسيرة التعليم والبحث العلمى، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية المتميزة فى كافة المجالات لجميع الفئات والأعمار، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه بما فى ذلك المُساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية على المستوى الدولى.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف إنشاء تحالفات على مستوى أقاليم الجمهورية بين مؤسسات التعليم العالى والجهات الاقتصادية المتعددة فى كل إقليم، بهدف تحقيق طفرة تنموية فى الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال. وتم كذلك تناول الجهود الجارية لإنشاء وتشغيل الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى مختلف محافظات مصر، فضلاً عن مواصلة وتعزيز عملية التوأمة والشراكة بين الجامعات المصرية والجامعات الأفضل على مستوى العالم.

كما عرض وزير التعليم العالى جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية ودورها فى توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ "چوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك فى ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التى تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

من جانبه؛ أشاد "بوريل" بالعلاقات المتميزة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، منوهاً إلى الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر إقليمياً ودولياً، ودورها كمحور للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكاً استراتيجياً هاماً ومقدراً للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء وممثلى عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهى شركات "بيرتون"، و"مينيرالى اندستريالى"، وشركة BSM، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، و"شريف الغريب" رئيس شركة "الشريف براند جروب"، بالإضافة إلى السفير "ميكيلى كوارونى" سفير إيطاليا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر، فى ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعى بين مصر وإيطاليا فى مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذى شهد افتتاحه السيد الرئيس فى مايو الماضى.

وخلال اللقاء؛ أعرب مسؤولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرصٍ للدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر فى مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما فى ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادةً من المناخ الاستثمارى الجاذب فى قطاع التعدين فى مصر.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأربعاء الماضى ـ إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى ستعقد على مدار يومى 22 و23 يونيو الجارى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسؤولى الشركة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التعاون القائم معها فى مجال الملاحة والموانئ والنقل البحرى فى مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتى تم افتتاحها مؤخراً بحضور الرئيس، حيث أكد فى هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية فى تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية، على النحو الذى يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة.

من جانبه؛ أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال فى مصر الذى يشهد تطوراً إيجابياً متسارعاً، مؤكداً تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصرى فى إدارة موانئ إضافية، بما فى ذلك من تشغيل للمناطق اللوجسيتة والمحطات، وذلك فى ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى مصر، والتى تمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعداً لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بمقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، "هنرى بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية فى قطاع النقل العام، حيث أشاد الرئيس بالتعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة لهذه الشركات فى كافة المجالات فى ضوء عملية التنمية الشاملة، مشدداً على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا فى الأنشطة المشتركة مع شركة ألستوم الفرنسية، مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة.

من جانبه؛ أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام التوسع فى أعمال الشركة فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام المصرى، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من حجم المشاريع الكبيرة الجارى تنفيذها فى مصر، التى يتميز العمل فيها بالكفاءة والسرعة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الخميس الماضى ـ فى باريس مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبى، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذاً فى الاعتبار التشارك فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وأهمية التنسيق المشترك فى التصدى للتحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الأوروبى عن تقديره للتواصل مع الرئيس والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة، خاصةً فى ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبى، ومؤكداً رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، فى إطار وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027"، التى تمثل مساراً حيوياً لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة فى كافة المجالات.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من اللقاءات الجانبية على هامش قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

والتقى الرئيس بـ وأچاى بانجا رئيس مجموعة البنك الدولى، ووكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، والرئيس محمد ولد الغزوانى رئيس موريتانيا، والرئيس عثمان غزالى رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقى، والبروفيسور چيفرى ساكس أستاذ وخبير الاقتصاد العالمى، وغيرهم.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى باريس مع الرئيس التونسى قيس سعيد، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكداً دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة.

من جانبه؛ أكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسى البارز على الصعيدين الإقليمى والدولى، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الإفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

فيما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسى على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، خاصةً فى ظل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد الرئيس الفرنسى حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمناً دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

من جانبه؛ أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ والمتنامى فى العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن فى المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما فى القطاعات التى تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة فى مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة، شراكات النمو الأخضر" ضمن فعاليات القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد "المنعقدة فى العاصمة الفرنسية "باريس".

تأتى مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة فى تلك الدول .