اجتماعات وبرامج تدريبية .. حصاد «الزراعة» فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 148، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى كوم امبو، وكذلك محطة وادى الصعايدة بمركز إدفو، ورافقه أشرف عطية محافظ أسوان، وشريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبعض القيادات، كما تفقد عددا من المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية،.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا ضم عددا من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما اعلن عن أنه تم خلال الفترة من 9 حتى 15 يونيو الجارى، الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 82 مليون دولار.

فيما نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من ضعف البنية الجسدية للأسود فى حديقة حيوان الإسكندرية، مؤكدة أن جميع الحيوانات بصحة جيدة، كما يشهد المتحف الزراعى بالدقى إقبالا من المواطنين للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر، كما تم إطلاق مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية" برايد" وهو عبارة عن مبادرة لسيدات أصغر قرية فى مصر هى قرية قارة ام الصغير جنوب شرق مدينة مرسى مطروح، حيث قدم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات القرية.

وكثفت وزارة الزراعة من حملاتها على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بيانا يوضح فيه علامات التأكد من سلامة الأضاحى واللحوم، كما استقبلت الإدارة المركزية للحجر الزراعى فريقا فنيا عمانيا للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق فى المشاتل المصرية، حيث تم زيارة المشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان "طرق استخلاص زيت الزيتون والتعرف على جودته"، لعدد من المستثمرين والعاملين فى مجال استخلاص وإنتاج زيت الزيتون، كما نفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، المحطة البحثية بجنوب التحرير بمدينه بدر ومزرعة على مبارك، فضلا عن مزرعة الثروة الحيوانية التابعة للمعمل المركزى للأغذية والأعلاف.

بينما عقد الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا بقيادات المركز وشباب الباحثين بالمركز نقل تحيات وزير الزراعة على المجهود الجاد الذى بذل خلال الفترة الماضية، ودعا الجميع إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء مع التأكيد على الدعم الكامل للوزير للدراسات والبحوث التطبيقية التى تنفذ على أرض الواقع، كما اختتم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبى للدورة التدريبية الأولى حول "طرق وتقنيات تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية.

كما شارك المعمل فى البرنامج التدريبى "سياسات تعزيز القدرة التنافسية وتنمية الصادرات" والذى أعده معهد التخطيط العربى بالكويت، فضلا عن المشاركة فى احتفالية "انتهاء الدورة الثانية لمجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك اجتماع لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والاجتماع الافتراضى الثانى مع الجانب التونسى لبحث أوجه التعاون فى اعتماد معامل سلامة الغذاء التونسية، فيما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال الأسبوع الماضى بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7 آلاف شهادة.