بدء إرسال الرسائل.. مدبولى يتابع ملف تسليم الوحدات السكنية لموظفى العاصمة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحى "زهرة العاصمة" بمدينة بدر.





ووجه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك فى إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالعاصمة الإدارية.

وأكد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية فى آلية عمل الجهاز الإدارى للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية فى أفضل الممارسات فى هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير فى نمط عمل الجهاز الإدارى للدولة.

واستعرض رئيس الوزراء مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، سير العمل فى ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين، وذلك فى إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض من كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رئيسا، وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة أيضا على تقديم حزمة من الحوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالوحدات الإدارية التى تم نقلها للعاصمة، وأهمها منح الحق للموظف المنتقل فى الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدى يصرف شهريا، أو الحصول على وحدة سكنية فى حى زهرة العاصمة بمدينة بدر، كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحى السكنى R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، تم وضع عدد من المعايير للمفاضلة فى توزيع الموظفين على عدة مراحل مقارنة بالمتاح حاليا، وأهمها الحالة الاجتماعية (حيث تم وضع أولوية للموظف أو الموظفة المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإدارى للدولة، ثم الموظف الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول وصولاً للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة فى محل السكن من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الاولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه فى المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية بحى زهرة العاصمة.

وقال "الشيخ": الجهاز سيبدأ اليوم بإرسال الرسائل للموظفين فى أدنى الدرجات المالية- المستوى الوظيفى، بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يوالى الجهاز الإرسال لباقى الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية فى هذه المرحلة تباعا.