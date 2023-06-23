وزير الرى يتابع الالتزام بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطة مياه شرب بورسعيد

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى لمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد، والتأكد من التزام وزارة الموارد المائية والرى بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطه الشرب عند ك 31.5 من ترعه بورسعيد، التى تغذى مدينة بورسعيد باحتياجاتها من مياه الشرب.





والتقى الوزير، محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وجرت مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة. وتفقد الوزير والمحافظ ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، وتبين استيفاء أجهزة وزارة الرى، المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد، ووجه الوزير أجهزة وزارة الرى بالمحافظة، باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة. كما وجه الوزير، الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بسرعة نهو التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك 32.50 حتى النهاية خلال 10 أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن نهو أعمال التطهير. وخلال الزيارة التفقدية، وجه الوزير، أجهزة وزارة الرى بالمحافظة بالاستمرار فى تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين، وعمل برنامج زمنى للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضى الزراعية.

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