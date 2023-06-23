جدة - نرمين السيد - يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يشارك بالجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى الجديد (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.