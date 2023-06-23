فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين راغبى الدراسة فى الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر إتاحة التقديم الإلكترونى عن طريق منصة "ادرس فى مصر" من خلال الرابط التالى هنا؛ للتيسير على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرا للإقبال المتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.