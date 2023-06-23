جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الجمعة فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التى أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها. وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث الهام تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة، بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى بباريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.