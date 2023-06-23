وزيرا الإنتاج الحربى والزراعة يتابعان تنفيذ مشروعات التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





أوضح الوزير محمد صلاح أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، وبدأ اللقاء بمناقشة أخر المستجدات لمشروع تطوير وتحديث مراكز الألبان.

وأكد استمرار الوزارة فى دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة والمتمثلة فى شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى)، حيث تم مناقشة التعاقد على تنفيذ (41) مركز ألبان على مستوى الجمهورية فى (20) محافظة منها (قنا- جيزة – إسماعلية – شرقية – سوهاج – الوادى الجديد) ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تم وضع مخطط زمنى لتنفيذ تلك المراكز على مدار ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

فى سياق متصل ناقش وزير الدولة للإنتاج الحربى، الخطة الزمنية والتصميم النهائى لتطوير حديقتى "الحيوان" و"الأورمان" وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكداً أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذاب.

من جانبه أعرب "السيد القصير"، عن سعادته بما يحققه التعاون المثمر بين الوزارتين من نجاح وذلك فى العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانيات و الموارد المتاحة للدولة.

وأضاف "القصير" أن الاجتماع تناول آخر المستجدات والموقف التنفيذى لمشروع تطوير الرى فى محافظة بنى سويف والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن تطوير منظومة الرى تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وقال القصير إن فوائد منظومة الرى الحديث تتمثل أيضا فى ترشيد استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج كما تسهم فى زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع تناول كذلك التعاون بين الوزارتين فى مجال تصنيع آلات ومعدات الميكنة الحديثة لخدمة صغار المزارعين وكذلك تجهيز وتأثيث مجمعات الخدمات الزراعية التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بدوره أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، أن هذا التعاون بين الجانبين يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى كل من وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية و الاواصر المتينة بين الوزارتين.

حضر اللقاء كلاً من المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، والمهندس سامى إبراهيم محمد رئيس مجلس شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس أشرف حلمى عبد العزيز رئيس قطاعات المشروعات، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى، ومحمد أبو المجد عبد الوارث رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.