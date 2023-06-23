عاجل.. السيسى: سيكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنّ التعامل مع ملف التغيرات المناخية ينقسم إلى جزئين؛ الاول مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، والثانى مرتبط بالدول النامية، حيث يجب أن تستعد للتحرك بفعالية وأفكار تحقق لها النفاذ لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الأفريقية فى مجابهة التغيرات المناخية.





وأضاف السيسى خلال كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "فى قمة المناخ cop 27 أطلقنا منصة نوفى، وحصلنا على تمويل لـ10 جيجا يمكننا من أن يكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

وتابع رئيس الجمهورية: "وبالتالى، فإنه لا يجب إلقاء اللوم على أصدقائنا فى الدول المتقدمة بينما لا نكون نحن الدول الأخرى ليس لديها الأفكار التى نحاول حل المسائل بها".

وقال: "أوجه الشكر أيضا للمستشار شولتز، فعندما بدأنا العمل على مشروع القطار الكهربائى فى إطار التنمية المستدامة من خلال استخدام نظم نقل حديثة تكون بعيدة عن التلوث، حصلنا على دعم ولما قصدنا مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حدث هذا الأمر"، مؤكدًا أن الشراكة والتعاون عمل متحرك بين الكل، الدول المتقدمة والدول النامية والتى تسعى إلى النمو والتقدم.

وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التى أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها.