عاجل.. السيسى لقادة قمة باريس: التحدى والخطر واضح أمام الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلة له فى الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، أن مصر حرصت على تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وأطلقت منصة نوفى خلال قمة كوب 27، مؤكدا أن التحدى والخطر واضح أمام الجميع ويجب التحرك بفعالية، مشيرا إلى أن ريادة الدولة المتقدمة مسؤولية تجاه الدول النامية.

وأوضح الرئيس أن مصر لديها 9 ملايين ضيف، لافتا إلى أنه فى حال عدم قيام الدول الأوروبية بواجبها سيتحرك الشباب الأفارقة الباحث عن أمل للعيش فى أوروبا، مؤكدا أنه تم رصد وفاة أكثر من 27 ألف شخص خلال الهجرة غير الشرعية فى العشر سنوات الماضية.

كما دعا الرئيس شركات الدول المتقدمة لتمويل البنية الأساسية فى إفريقيا.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التى أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها.