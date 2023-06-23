جامعة المنصورة تتقدم 39 مركزا فى تصنيف الجامعات العالمية لعام 2023

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، عن تقدم جامعة المنصورة فى تصنيف جامعة Leiden الهولندى لعام 2023 حيث حققت الجامعة تقدما كبيرا فقفزت من المركز 611 لعام 2022 إلى المركز 572 لعام 2023 بتقدم 39 مركزا فى الترتيب العالمى بين الجامعات.





وأوضح مكين فى بيان اليوم الجمعة، أنه على مستوى جامعات إفريقيا تقدمت الجامعة مركزا واحدا من التاسع لعام 2022 إلى الثامن لعام 2023 وعلى مستوى الجامعات المصرية حافظت الجامعة على المركز الثالث. وأشار إلى أن جامعة المنصورة تقدمت 29 مركزا عالميا لعام 2023 بمجال العلوم الفيزيائية والهندسة (Physical sciences and engineering) وجاءت بالمركز 597 عالميا. كما تقدمت مركزين للعام الحالى على المستوى الإفريقى وجاءت بالمركز السابع بدلا من التاسع للعام الماضى، كما احتفظت الجامعة بالمركز الرابع محليا. جدير بالذكر أن هذا التصنيف والصادر عن جامعة Leiden الهولندية قائم على الإنتاج العلمى للجامعات وكذلك مدى التعاون البحثى مع الجامعات العالمية ويرجع استمرار تقدم جامعة المنصورة فى هذا التصنيف لسياسة الجامعة الداعمة للنشر الدولى.

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