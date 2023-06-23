الحكومة تنفى تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة تزامنا مع مد إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن. وشددت على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة فى مواعيدها المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الإنسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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