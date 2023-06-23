السيسى يطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى قمة باريس للمناخ

جدة - نرمين السيد - وقال السيسى خلال كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "كنت موجودا فى باريس وشاركت فى قمة المناخ وكان ذلك فى عام 2015، وكان هناك قوة دفع كبيرة جدا فى باريس لمؤتمر المناخ، وجرى تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح قضايا المناخ، وهذا الأمر كان جيدا جدا".

وأضاف: "أريد أن أسأل سؤالا، هل لو نفذنا الـ100 مليار دولار لمدة 7 سنوات لمواجهة تغير المناخ، ماذا كان ليحدث؟! أتصور أن هناك فارق كبير بين الخطة وتنفيذها، فرغم كل العلم الذى وصلنا له كبشر، فإننا عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو أقل".

وتابع: "توليت رئاسة الاتحاد الأفريقى لمدة عامين وحضرت مؤتمرات، وكل زملائى القادة الأفارقة كانوا معى دائما، ذهبنا إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا من أجل التعاون الاقتصادى بين القارة والدول المتقدمة والصناعية الكبرى".

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التى أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها.