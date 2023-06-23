الرئيس السيسى: التحدى الذى يهدد العالم واضح.. والإرادة متوافرة لمواجهته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 12:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحدي والخطر الذي يعاني منه العالم واضح لنا كلنا، قائلا: "لما كان في مخاطر للكوفيد العالم تحرك لمجابهته.. ولما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم تحرك.. والإجراءات تمت بفاعلية وحسم.. إذا الإرادة متوفرة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس: "فى مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودا كثيرة فى الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها، وتابع: "انا لما جيت مقلتش كده خالص.. وقلت معنديش حاجة أوعد بها.. إلا العمل والصبر.. ولم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه.. مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدا".