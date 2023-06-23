سفارة فرنسا بالقاهرة تبرز مشروع محطة توليد طاقة الرياح بالسويس

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة - فى تقرير لها اليوم الجمعة - أن قطاع الطاقة المصرى يلعب دورا هاما فى مصير الانبعاثات الكربونية المؤدية للاحتباس الحرارى فى مصر، مضيفة أنه فى الوقت الذى عبرت فيه مصر عن طموح قوى لصالح الطاقة المتجددة هناك تعاون بين السلطات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية منذ ما يزيد على 15 عاما للمساهمة فى الانتقال الطاقى.

وأوضحت السفارة الفرنسية، أنه من خلال موقعها الاستراتيجى وإمكاناتها فى مجال طاقة الرياح، ترغب مصر أن تتحول إلى منصة إقليمية للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن محطة توليد طاقة الرياح بخليج السويس (200 ميجاواط) هى عبارة عن شراكة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفريق أوروبا، ومشروع يحشد تمويلات مشتركة مقدمة من بنك الائتمان لإعادة التنمية الألمانى والبنك الأوروبى للاستثمار والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

ولفتت إلى أن المشروع سيسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 000 300 طن سنويا وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار 700 جيجاواط سنويا.

ووصفت السفارة الفرنسية، هذا المشروع بأنه "خطوة نحو مكافحة التغيرات المناخية وتطوير الكفاءات المحلية فى هذا القطاع".

وذكرت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى"، التى أطلقتها السلطات المصرية، تعد مبادرة تهدف لحشد شركاء لصالح المناخ وتتماشى مع أهداف قمة "من أجل اتفاق مالى عالمى" المنعقدة بباريس.

وأوضحت أن هذه المبادرة، التى أطلقت فى يوليو 2022، والتى روجت لها قمة المناخ COP27، تعد جزءا من الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، التزمت فرنسا لصالح تمويل يصل إلى 100 مليون يورو من القروض الميسرة من أجل دعم محور الطاقة بمبادرة "نوفى".

ومن جانب آخر، استعرضت السفارة التعاون بين البلدين فى مجال التمويل المستدام حيث أشارت إلى أنه أمام التحديات المشتركة التى تكمن فى تفاقم أشكال اللامساواة وآثار الاحترار المناخى وتراجع التنوع البيولوجى، تدعم فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، النظام المالى المصرى فى مواجهة هذه التحديات من خلال حشد تمويلات ائتمانية ميسرة ومن خلال توفير الخبرة اللازمة.

وترتكز هذه المشاريع على حشد منظومة من الشركاء وهى تساهم فى تحقيق أهداف طموحة من خلال منظمين مصريين منذ 2021.

ووفقا للسفارة الفرنسية، فإن مشروع "تحويل الأنظمة المالية لصالح المناخ" هو مشروع من تمويل مشترك بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ.

ويهدف المشروع إلى تشجيع التمويل لصالح المناخ لدى البنوك العامة والخاصة وهو يدعم فى الوقت نفسه وزارة البيئة المصرية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أجل تطوير أدوات متابعة وتقييم للخطة المناخية وإطلاق التمويل اللازم بتحقيق التكيف وتقليل الانبعاثات.

ويشجع مشروع "التمويل المشترك" بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، والذى يحظى بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى، الشركات المصرية للاستثمار فى مشروعات تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك مشروعات لصالح المناخ ومكافحة اللامساواة بين النساء والرجال.