جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا، أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا فى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضى.





وأضاف السيسى خلال كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "إذا لم يجد الناس فى إفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون فى اتجاه الدول التى لديها الأمل والفرصة.. هنا فى أوروبا". وتابع: "فى مصر، لدينا 9 ملايين ضيف، لن أطيل عليكم، أشكركم وأشكر الرئيس ماكرون، ودائما يكون لدولة فرنسا إسهام كبير جدا فى هذه الموضوعات المهمة". وتستعرض الجلسة الختامية مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التى أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: 27 ألف إفريقى غرقوا بسبب الهجرة غير الشرعية لأوروبا خلال 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.