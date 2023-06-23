السيسى: «قلت للمصريين معنديش غير العمل».. ولم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "دعونا نتحدث عن تجربتنا فى مصر، ففى الدول النامية يكون هناك وعود كثيرة من القادة للشعوب، ولكن فى الحملة لم أقل ذلك، وقلت معنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها خالص غير العمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه".

وتابع: "الريادة مسؤولية، وعندما تكون الدول المتقدمة غنية ولديها المعرفة والتكنولوجيا، فإنه يكون لها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون ذلك، وهنا قد تكون مسؤولية أخلاقية أو مسؤولية سياسية، وتبقى نقطة فى هذا الصدد، عندما تحدثنا عن الـ100 مليار دولار فى هذا الوقت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الأفريقى وقلت نعرض عليكم أن البنية الأساسية القارية لأفريقيا ستغير وتحول وجه القارة".