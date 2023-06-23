جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تطوير القاهرة التاريخية.

وفى هذا الإطار عرض موقف تقدم الأعمال بتطوير حدائق الفسطاط، حيث وصلت نسبة التنفيذ بمنطقة ساحة مسجد عمرو بن العاص، إلى 99%، وأنه تم الانتهاء من منطقة الوادى والتلال بنسبة 96%، كما عرض موقف تقدم الأعمال فى المنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق (المرحلة الأولى) وأعمال البوابات والأسوار، والتى بلغت نسب التنفيذ فيها معدلات متقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة التاريخية.. تطوير مستمر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.