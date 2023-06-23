وزارة العمل تصدر كتابا دوريا بشأن تطبيق «الحد الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة أنها أرسلت كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضى الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتباراً من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.





وأوضحت وزارة العمل فى بيان صحفى، أنه يتعين على جميع المنشآت المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الإلتزام بقرار "مجلس الأجور"، والذى يحمل رقم (46) لسنة 2023.

وبحسب البيان فإن توزيع الكتاب الدورى لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة، والذى يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومى للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضى، وإلى قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذى نص فى مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل أنها أصدرت هذا "الكتاب الدورى"، حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيراً على المنشآت فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، وتضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين فى الأرباح - الوهبة )، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وأنه فى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أى منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقرره المجلس".

كان المجلس القومى للأجور، أقر فى اجتماعه يوم الاثنين، الموافق 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، والتأكيد على النظر فى زيادات جديدة فى إجتماع المجلس المُقبل فى الربع الأخير من العام الجارى "2023".

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأوضح أنه فى الوقت الذى تسعى فيه "الوزارة" إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التى تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعى عنوان لها فى مواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم أجمع.