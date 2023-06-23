الرئيس السيسي: نتحدث عن حقوق الإنسان بينما يغرق 2700 سنويا بالهجرة غير الشرعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 01:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجميع يتكلم كثيرا عن حقوق الإنسان ويدعم هذه الحقوق قائلا: "احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان.. وأنا معاكم.. لكن أنا عايز أقول خلال العشر سنوات اللي فاتوا اللي تم رصده وغرق في الهجرة غير الشرعية من افريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي: "أكثر من 27 ألف إنسان غرقوا طوال هذه المدة.. وإذا لم يجد الناس في افريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل والفرصة في أوروبا"، مؤكدا أن مصر لديها 9 مليون ضيف من القادمين من الدول الأخرى.