الأوقاف تخصص خطبة الجمعة عن "فضل يوم عرفة" وافتتاح 22 مسجدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 01:32 مساءً - خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم "بعنوان فضل يوم عرفة وسنة الأضحية"

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بالمدة المحددة وموضوع الخطبة الموحدة على جميع المساجد.

كما تتفتح الاوقاف 22 مسجدا وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى ، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن القاضي - طهطا

2. الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا

مديرية أوقاف القاهرة

3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2

مديرية أوقاف الأقصر

4. الهجرة - البياضية

مديرية أوقاف الفيوم

5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان

مديرية أوقاف القليوبية

7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب

8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف الغربية

11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا

مديرية أوقاف الشرقية

12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

13. أولاد شمر – مير – القوصية

مديرية أوقاف بني سويف

14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. محمد رمضان – شارع المحطة

2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة

مديرية أوقاف القليوبية

3. العمري – منية السباع – بنها ثاني

مديرية أوقاف البحر الأحمر

4. عمار بن ياسر – سفاجا

مديرية أوقاف السويس

5. أحمد بن حنبل – حي فيصل

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان

مديرية أوقاف قنا

7. آل القاصرة – القلعة - قفط

مديرية أوقاف الشرقية

8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير