الرئيس السيسى يشكر ماكرون على دعمه الدائم لمصر واستضافته قمة التمويل العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 01:32 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على دعمه الدائم لمصر، وعلى نجاحه فى تنظيم قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بشكل فعال.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة في باريس "إنه خلال قمة المناخ في عام 2015، كانت هناك قوة دفع كبيرة جدا في باريس لمؤتمر المناخ، وتم تخصيص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة مساهمة منها بشكل سنوي لصالح المناخ"، مؤكدا أن هذا كان أمر جيدا جدا.

وتساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا "إذا كان قد نفذ الـ 100 مليار دولار لمدة 7 سنوات لمواجهة تغير المناخ ما هي ستكون نتائجه الآن؟"، مشيرا إلى أنه هناك فرق كبير جدا بين الخطة وتنفيذها، ورغم كل العلم الذي وصلنا إليه، عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكثر أو قد تكون أقل.

وأضاف "أنه عندما توليت رئاسة الاتحاد الإفريقي لمدة عامين، حضرت العديد من المؤتمرات، وذهبت مع القادة والزعماء الأفارقة إلى اليابان والصين والهند وروسيا وإنجلترا، كما ذهبت إلى الهند والعديد من الدول المتقدمة الصناعية الكبرى من أجل التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية".

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية غير كاف لدعم الدول الإفريقية في مجابهة التغير المناخي، موضحا أنه من أجل مواجهة تغير المناخ هناك جزئين أحدهما مرتبط بالدول الغنية، والآخر مرتبط بالدول النامية، حيث يجب أن تكون هذه الدول مستعدة للتحرك بفعالية وأفكار جيدة لتحقيق أهدافنا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (كوب 27)، منصة "نوفي"، وحصلت على تمويل من (EBRD) وألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك، لـ10 جيجا يٌمكّن مصر في عام 2030 أن يصبح لديها 42 % من خليط الطاقة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل العالمي المنعقدة في باريس عن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم بلاده الدعم لمصر، أثناء تنفيذها برنامج عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي، وذلك في إطار التنمية المستدامة وإطار مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته، منوها بأنه تم تقديم الدعم من ألمانيا وتمويل مخاطر الائتمان لهذا القرض الضخم الخاص بالمشروع.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الشراكة والتعاون هو عمل متحرك بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تسعى للنمو والتقدم.. مضيفا "أن الخطر والتحدي واضح للجميع، فقد رأى الجميع مخاطر جائحة (كورونا) وكيف تحرك العالم لمجابهتها، وكذلك مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية، والإجراءات التي تم تنفيذها بفعالية وحسم.. إذا الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تٌمكننا من التحرك بفعالية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة ميثاق "التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية باريس ـ رسالة إلى القادة المشاركين فى القمة، قائلا "الريادة مسئولية.. وعندما تكون هناك دول متقدمة وغنية وتمتلك التكنولوجيا والمعرفة يقع على عاتقها المسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون هذا التكنولوجيا، وهذه مسئولية أخلاقية وقد تكون سياسية".

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه حينما كان رئيسا للاتحاد الإفريقي تم تخصيص 100 مليار دولار في قمة المناخ 2015 للقارة الإفريقية، قائلا: "في هذا الوقت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي بأن كل دولة ستدفع جزءا من المبلغ المخصص تدخل بشركاتها وتعمل مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية بالنسبة المخصصة لها".

وانتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوعود الحالمة التي يتعهد بها بعض القادة في الدول النامية للشعوب أثناء إجراء العملية الانتخابية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددا على ضرورة العمل والصبر لإنجاز كافة تطلعات الشعوب في الدول النامية من بينها مصر.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أهمية ضخ 100 مليار دولار من الأموال المخصصة من الدول المتقدمة للقارة الإفريقية في هذا التوقيت؛ مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالبنية الأساسية القارية في إفريقيا.

وأشار إلى أن 27 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب الهجرة غير الشرعية على مدار السنوات الماضية من بعض الدول الإفريقية، جراء فقدانهم الأمل في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، مؤكدا أن "مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف من دول أخرى".

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام كلمته، بالجهود والإسهامات والخطوات التي تتخذها فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون في إطار تحقيق التنمية في الدول النامية.