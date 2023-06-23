جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز جهود لدولة لرقمنة مؤسسات المحافظة، ومنها إنشاء أول إدارة للتحول الرقمى فى مارس 2019، وانتهاء البنية التحتية لـ736 جهة بواقع 651 مبنى، ورقمنة 5 وحدات مرور و3 مقار نيابة ومركز لوجيستى جمركى، وميكنة 10مراكز خدمات تموينية ومحاكم وأقسام شرطة، ورقمنة مكاتب توثيق وشهر عقارى و8 مراكز تكنولوجية، وإطلاق 54 خدمة إلكترونية عبر التطبيقات الإلكترونية، وتدشين بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة «البوابة الموحدة»، وإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجى لإصدار التراخيص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورسعيد تدخل عصر الرقمنة بعد ثورة 30 يونيو (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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