جدة - نرمين السيد - وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا فى المجالين الاقتصادى والتنموى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية فى مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالى والفنى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى فى منظومة التمويل العالمى بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يلتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى فى باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.