عاجل.. السيسى يلتقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى فى باريس

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا فى المجالين الاقتصادى والتنموى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية فى مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالى والفنى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى فى منظومة التمويل العالمى بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.