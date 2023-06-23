عاجل.. السيسى يؤكد لنظيره الجنوب إفريقى حرص مصر على تطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائى فى القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجارى، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم فى الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

وأشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائى مع مصر، ومعرباً عن تقديره للدور المصرى الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، خاصةً الأزمة فى السودان، فضلاً عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادى والتنموى وزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، بما فيها مصر وجنوب أفريقيا، إلى كلٍ من روسيا وأوكرانيا، وذلك فى إطار المبادرة الأفريقية للوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية استمرار العمل على احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التى طالت العالم أجمع، وصولاً إلى تسويتها بشكل سلمى، سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن الدوليين.