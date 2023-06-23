اللجنة الوطنية للتربية تنظم ورشة عمل حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ورشة عمل حول "مدى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة".





حضر الندوة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور أحمد الزنفلى، ممثل منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال الفترة من 19 - 22 يونيو الجارى، بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك.

وفى كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بالمشاركين من مختلف الجهات، مؤكداً أن جامعة حلوان تعد من أقدم جامعات جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الجامعة بها ما يقرب من 220 ألف طالبًا، إضافة إلى 1000 برنامج من التخصصات المختلفة.

وفى كلمته، نقل الدكتور محمد سمير حمزة تحيات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن هذه الورشة تأتى فى وقت تشهد فيه مصر زخماً كبيراً فى تحديث منظومة التعليم، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهذا الملف الاستراتيجى، والعمل على الارتقاء به لمستوى أفضل، ووضع خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم فى مكانته الصحيحة فى منظومة التطور الشامل والتنمية والمستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب ترحيب جامعة حلوان باستضافة هذه الورشة وبصفة خاصة فى مقر مركز التميز الدولى لإدارة التعليم بجامعة حلوان، والذى يهدف إلى تطوير نظم التعليم فى مختلف مستوياته ويقدم برامج دولية متميزة فى هذا الشأن.

وفى كلمة منظمة الإيسيسسكو، أكد الدكتور أحمد الزنفلى ممثل منظمة الإيسيسسكو، أن المنظمة لا تدخر جهداً فى دعم الدول الأعضاء فى كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مؤكداً أن غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام العالمى لكل الدول بضمان الحق للوصول إلى تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع مدى الحياة.

وفى كلمته، أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، أن هذه الورشة تعمل على إظهار المجهودات التى تقوم بها الدولة تجاه التعليم، مشيراً إلى دور لجنة الهدف الرابع باللجنة الوطنية فى إعداد وتنظيم هذه الورشة، موضحاً أنها تهدف إلى التعرف على آليات توطين غايات الهدف الرابع، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالإيسيسكو فيما يخص كيفية بناء الجوانب التشريعية التى مكنت المنظومة التربوية من مسايرة التحولات العالمية والتوجهات الوطنية لتحقيق تلك الغايات، إضافة إلى التعرف على جهود الدول الأعضاء بالمنظمة نحو الإسراع فى تحقيق ورصد غايات الهدف الرابع.

ولفت إلى أن محاور هذه الورشة تتمثل فى التعرف على غايات ومؤشرات الهدف الرابع وارتباطها بباقى أهداف التنمية المستدامة، وكذا رصد طرق احتساب مؤشرات الهدف الرابع ومصادر بياناتها وتفسيرها، والتعرف على التقدم المُحرز بمرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم قبل الابتدائى، والتعليم الأساسى والثانوى وضمان توافر تعليم جيد، إضافة إلى التعليم التقنى والفنى، وتعليم الكبار.

وأكدت الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، أن التعليم هو الذى يسمح بتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، مشيرة إلى أن التعليم يحقق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تعزيز التسامح بين أفراد المجتمع، وكذا يسهم فى مجتمعات أكثر سلامًا.

واختتمت الورشة بعدة توصيات، من أهمها: إنشاء منصة خاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتنظيم ورشة عمل إحصائية وطنية للتدريب على إجراء استيفاء المسوح الدولية، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل وطنية حول نظم ومعايير التقييم بالاشتراك مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وكذا مراجعة وتحديد كيفية جمع البيانات الخاصة بمؤشر القياس، ومخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأزهر الشريف لوضع حلول لجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر.