التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم المؤتمر الجماهيري الثاني بالدقهلية ضمن مبادرة "ازرع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 03:30 مساءً -

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المؤتمر الجماهيري الثاني لإقليم الدلتا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية و التنفيذية والشخصيات العامة و حضور أكثر من 7000 مواطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع جهود التحالف بجميع كياناته لدعم القطاع الزراعي والمزارعين بكافة محافظات الجمهورية

من جانبها اشادت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإنجاز المزارعين خلال المرحلة الأولى من مبادرة "ازرع" ونجاحهم في زراعة ١٥٠ ألف فدان بمحصول القمح مؤكدة علي استمرار العمل لزراعة مليون فدان من القمح خلال المرحلة الثانية.

وفي نفس السياق أشارت الأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلي نجاح المرحلة الاولي من المبادرة مؤكدة علي استمرار جهود الهيئة القبطية للوصول لــ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح خلال المرحلة الثانية.

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين