عاجل- السيسى يبحث مع نظيره الكينى بباريس مستجدات الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بلقاء أخيه الرئيس الكينى مجددا، بعد اللقاء الأخير فى لوساكا على هامش انعقاد قمة الكوميسا الشهر الجارى، مؤكدا التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع كينيا فى شتى المجالات.

من جانبه؛ أعرب الرئيس روتو عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكدا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى، ومثمنا الدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة مستجدات الأوضاع فى السودان، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة بهدف إيجاد حل للأزمة فى السودان، يحقق التهدئة ووقف إطلاق النار، بما يجنب الشعب السودانى الشقيق التداعيات الإنسانية للاقتتال، ويدعم مسار الحوار السلمى ودفع العملية السياسية.