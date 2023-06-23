الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

وادى النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 31 21

رفح 30 22

رأس سدر 36 20

نخل 34 17

كاترين 31 15

الطور 34 25

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 36 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 37 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 23

بنى سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 28

الوادى الجديد 41 24

أبوسمبل 39 25

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