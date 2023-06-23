جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى الخاص بكوبرى الأتوبيس الترددى الذكى (B.R.T)، أعلى نفق طريق الواحات دائرى مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من مدينتى (دريم- الفردوس) بإتجاه طريق الفيوم، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فسيتم الغلق الكلى لنفق الواحات صباح يوم غد السبت من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وأوضحت أنه بالنسبة للقادم من مناطق دريم والفردوس، ويرغب بالسير بإتجاه الطريق الدائرى، فسيقوم باستكمال السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات، والدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات واستكمال السير، وصولاً حتى مطلع الطريق الدائرى.
وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى الذكى بمدينة 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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