تقارير مغربية: يحيى عطية الله يوافق على الانضمام للأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يونيو 2023 04:27 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن المغربى يحيي عطية الله الظهير الأيسر لفريق الوداد المغربى وافق على الانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع " Le360" سبور المغربى حقيقة الأنباء التي كشفت اقتراب الدولي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق الوداد من الإنتقال إلى الأهلي.

وأوضح الموقع أن يحيي عطية الله أعطى الموافقة لإدارة الوداد على تمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، على أن يتم السماح لعطية الله بالمغادرة للأهلى في حال توصله بعرض مادى 2 مليون دولار.

ويسدل الستار على منافسات الدورى المغربى للموسم الجارى، مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقى الوداد حامل اللقب مع المغرب الفاسي، بينما سيكون الجيش الملكى متصدر جدول الترتيب حاليًا في مواجهة ضد اتحاد طنجة، وتقام المباراتان فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى الجيش لتحقيق الفوز لضمان التتويج بلقب الدورى رسميًا بصرف النظر عن نتيجة مباراة الوداد.

ويتواجد الجيش الملكي في صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن الوداد المغربي صاحب الـ63 نقطة، قبل جولة الختام، بعدما تعثر الجيش في الجولة الماضية بالتعادل السلبى مع الرجاء، ليتأجل حسم اللقب، في الوقت الذى حقق فيه الوداد الفوز على فريق شباب السوالم 3-1، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر.

ويحتاج الجيش الملكى للفوز بأى نتيجة لضمان تحقيق الدورى المغربى لأول مرة منذ موسم 2007-2008، بينما سيكون تتويج الوداد معلقًا بنتيجة المتصدر، حيث يسعى وصيف بطل أفريقيا للفوز مع تعادل أو خسارة الجيش الملكى للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

وسيخوض كل من الجيش والوداد مباراتيهما خارج الملعب، حيث يحل الأول ضيفا على اتحاد طنجة والثانى على المغرب الفاسى.