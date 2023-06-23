ننشر المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الخطاب: "بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى الجديد 2023-2024، وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمية".

ووافق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الآتى:

1- استمرارالعمل بالقرار الوزارى رقم 141 بتاريخ 8/9/2022، الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسى 2022/2023، بذات الفئات والضوبط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول رياض أطفال والصف الأول البتدائى للعام الدراسى 2023- 2024، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

2- استمرار العمل بالقرار الوزارى المشار إليه بالبند (1)، وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوية بنوعيه (عام وفنى) من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

3- طلاب المستوى الثانى رياض أطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية، ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

4- طلاب الصف الأول الإعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تجديث بيناتات الطالب "الصور الشخصية- محل الإقامة- إلخ" ويرفق به إيصال سداد المصروفات.

5- يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومى للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، أو من خلال منافذ الدفع الإلكترونى المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول النقل.

المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023-2024

الفئات المعفاة من المصروفات

مع الأخذ فى الاعتبار أن تعفى الفئات التالية من سداد الإشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة وهى:

- الفئات المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- مقدمى البحوث الاجتماعية المعتمدة والممهورة بخاتم شهار الجمهورية، مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية: أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسى واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوى.

- أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الاخرى من طلاب هذه المحافظة.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

تخفيض لأبناء العاملين

- ووجه صنددوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة- معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفنى، المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 141 لسنة 2022، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة قوانين.

كما شدد الصندوق على مراعاة أية تعديلات ترد بالقرار الوزارى الخاص بالعام الدراسى 2023/2024، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تاريخ صدور التعديل.

وعلى مديرى المديريات التعليمية، التنبيه على المختصين بمراعاة ما ورد بموافقة وزير التربية والتعليم، والتأكد من النشر على ذوى الصلة للأهمية؛ صيانة للمال العام ومنعا لتعرض المسؤولين بالإدارات والمدارس للمسائلة.