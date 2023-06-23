تسليم مستشفى بيلا المركزى الجديد الأسبوع المقبل (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد، حيث تم تحديد الأسبوع القادم لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليماً ابتدائياً، للبدء فى تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريباً وتشغيلها تشغيلًا تجريبيًا.





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنَّ أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد تم الانتهاء منها، وجارى تجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، مضيفًا أنه شدد على سرعة الانتهاء وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه جرى الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق، فضلا عن الانتهاء من كافة المرافق من مياه وصرف وصحى وكهرباء وغاز الطبيعى وخطوط التليفون استعداداً للافتتاح خلال الفترة المقبلة، بجانب رفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه والشوارع الجانبية للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بمركز بيلا، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أٔداء الخدمات للمواطنين، موجهاً شكره وتقديره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لدعمه وجهوده على افتتاح المستشفى بأسرع وقت ممكن لخدمة أهالينا ببيلا.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة وأبرزها المستشفى الجديد ببيلا والتى يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية، والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، للمساهمة فى حل الأزمات التى يعانى منها جميع مرضى مركز ومدينة بيلا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتى ستعد أحد أهم الصروح الطبية الضخمة بمحافظة كفر الشيخ، وستقدم خدمات من كافة التخصصات الطبية.

وأضافت أنَّ مستشفى بيلا المركزى الجديد يضم 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلى 5200 متراً، ويعد أهم صرح طبى حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و 24 حضان و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوى و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقساماً للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية مميزة جداً لأهالى بيلا.