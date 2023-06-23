محافظ الجيزة يتفقد نماذج لطلاء العقارات بالطريق الدائرى (صور)

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بضرورة ان يتم تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتعكس الشكل الحضارى للطريق خاصه بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالطريق الدائرى وما حققه الطريق من طفرة مرورية كبيرة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعه الدورية مع الشركات المنفذة لإزالة أى مع معوقات وتسهيل العمل للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص فى المنطقة الرابطة مع الطريق الدائرى بالمريوطية، واطلع على نسب العمل، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الطرق السطحية الموازية للمحور لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد الساحات الكائنة أسفل توسعات الطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، وشدد على رفع كفاءة تلك الساحات بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات النظافة على مدار اليوم والحفاظ على الشكل الحضارى للطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام واشرف تامر رئيس حى الطالبية واحمد جلال رئيس حى العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم.