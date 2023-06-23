متابعات ميدانية وقرارات مهمة.. وزارة التربية والتعليم فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - السبت 17 يونيو 2023

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بزيارة محافظة الاسماعيلية لاستعراض استعدادات سير امتحانات الثانوية العامة، وكان فى استقباله اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتفقد "حجازى" استراحات المعلمين الملاحظين فى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، كما تفقد الوزير سير امتحان مادة اللغة العربية "ورقة أولى" لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023 بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

كما عقد "حجازى"، اجتماعًا مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسى خلال الفترة المقبلة فى جميع المحافظات، والتى أطلقتها الوزارة منذ بداية الفصل الدراسى الثانى، فضلًا عن بحث عدد من الملفات التعليمية الهامة.

ووجه "حجازى" بإدارة مجموعات الدعم المدرسى بشكل احترافى وتخطى العقبات التى قد تشكلها الإجراءات الروتينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون مجموعات الدعم بالمدارس عامل جذب للطلاب، وتجهيز قاعات إضافية وتزويدها بكافة الإمكانيات لضمان استدامتها.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا، موضحًا أنه يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم فى خمسة مكونات أساسية هى: المكون المعرفى والتربوى والسلوكى واللغوى والاتصالات.

كما أشار إلى أنه وجه بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التى تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، وذلك فى مادة اللغة العربية "الورقة الأولى" بإجمالى عدد 255 طالب/طالبة.

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

الأحد 18 يونيو 2023

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022- 2023 الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

وقد حرص "حجازى" ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" بديوان عام محافظة كفر الشيخ، والتواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

ووجه الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل فى أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف فى ورقة إجابة "البابل شيت".

كما شدد على التأكد من جمع أوراق الإجابة "البابل شيت والمقالى"، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

كما قام "حجازى" و"نور الدين" بتفقد استراحات المعلمين المشاركين بالامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الإبتدائية.

واطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

كما قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ كفر الشيخ، بتفقد لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم عدد 292 طالب، عدد 101 طالب بالشعبة الأدبية، وعدد 191 طالب بالشعبة العلمية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، كما أكد الوزير على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمأن الوزير كذلك على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن الوزير على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة، وأكد "حجازى" أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطين، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة.

فى إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التى تضم عدد 353 طالب، وعدد 18 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، حيث أشاد الوزير بهدوء وانضباط اللجان فى المحافظة.

واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة اجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وأكد الوزير على أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، فى مادة اللغة العربية بإجمالى عدد 728439 ألف طالب/ طالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد 1179 طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة العربية" فى الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم "اللغة العربية" فى الفترة الثانية، بينما أدى عدد 255 طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية "الورقة الثانية".

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة "التوكاتسو" اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا".

وأكد "حجازى" أن اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم تدعم المشروع القومى لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وان الوزارة تستهدف التوسع فى المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق مع وكالة "جايكا" على تنفيذ برنامج لاعتماد مدربى "التوكاتسو"، ومنحهم شهادات اعتماد، من خلال لجنة مشتركة تضم خبراء يابانيين فى مصر واليابان، وأعضاء من مشرفى المدارس اليابانيين وخبراء مصريين محترفين وذلك لضمان الاستدامة.

وهنأ الوزير خريجى الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى لاعتماد مدربى "التوكاتسو" وعددهم 13 مدربًا، قائلًا، إن مصر تنتظر منكم الكثير، ونحن معكم، ونقدم لكم كل الدعم، لمساعدتكم فى أداء رسالتكم.

الإثنين 19 يونيو 2023

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التى واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

وشدد "حجازى" على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم، والتنبيه على الطلاب بالإجابة فى "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأى إجابة فى كراسة الأسئلة.

وأكد الوزير على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد بداية الامتحان ومراجعة الصيانة الشاملة للجان، وأن الامتحانات تسير بشكل مُنضبط هذا العام، نظرًا للالتزام بكافة الاجراءات المُتبعة بشكل دقيق، والتى تتضمن: التفتيش الدقيق، إعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

وفى هذا الإطار، طمأن الدكتور رضا حجازى، الطلاب على نظام التصحيح الالكترونى لورقة إجابة "البابل شيت"، مُشيرًا إلى أنه فى حال وضع الطالب علامة خطأ "X" على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الالكترونى انذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التى قام الطالب بتظليلها.

كما أشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات "أ،ب،ج،د" مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التى لها تراجم.

وشدد الوزير أيضًا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة "البابل شيت والمقالى"، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.

الثلاثاء 20 يونيو 2023

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام 2022-2023 الدور الأول بمحافظة الشرقية، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى".

وتابع "حجازى" سير الامتحانات على مستوى الجمهورية من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، مؤكدًا حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المُحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرازق الإبتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.

فى إطار زيارته لمحافظة الشرقية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد "حجازى" ردًا على استفسار احدى الطالبات، أن أى إجابة فى كراسة الأسئلة لن يُعتد بها والاجابة فقط فى "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

كما أكد أن المراقب هو القائد داخل اللجنة وعليه الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان، ووجه بالتشديد على اجراءات استخدام العصا الالكترونية عن بعد داخل اللجان للتأكد من عدم وجود أى أجهزة الكترونية مع الطلاب، وقال للطلاب: "ثقوا فى نظام التصحيح، ونحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا".

واطمأن الوزير، خلال تفقده لجنة للطالبات بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وتفقد الوزير والمحافظ أيضًا لجان الطلاب بالمدرسة للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجهًا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وفى إطار زيارته التفقدية للجان الثانوية العامة بالمحافظة، تفقد الوزير والمحافظ أيضًا لجان مدرسة الصالحية للتعليم الأساسى بالصالحية القديمة.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 761055 ألف طالب/ طالبة، حيث يؤدى عدد 1982 طالبًا اللغة الإنجليزية، وعدد 581525 طالبًا اللغة الفرنسية، وعدد 121997 طالبًا اللغة الألمانية، وعدد 49282 طالبًا اللغة الإيطالية، وعدد 6182 طالبًا اللغة الإسبانية، وعدد 87 طالبًا اللغة الصينية، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومُنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء أ.ح خالد فودة صديق، محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث آليات تطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، بحث "حجازى" مع "فودة" خطة الإنتهاء من عملية الإحلال الجزئى لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ.

كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات، ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية وإدخالها فى مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضًا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتى الطرح والترسية، لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات "النموذج المجمع" بمدينتى طور سيناء ورأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالى 2023-2024.

الأربعاء 21 يونيو 2023

أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022-2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية "الورقة الثانية" بإجمالى عدد 255 طالب/طالبة.

وحرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تطبيقات "مايكروسوفت" العالمية "Microsoft Office Specialist World Championship"، والمؤهلين لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة "سيرتى بورت" المنظم الرئيسى للمسابقة، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة العاصمة الإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالى، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.

وأكد "حجازى"، أن مستقبل العالم فى مجال التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وأن الطلاب المشاركون فى المسابقات يمتلكون المهارات والجدارات ولديهم القدرة على المنافسة الدولية.

كما قال إن المشاركة المجتمعية تمثل صورة مضيئة نسعى جميعًا إلى دعمها بكل السبل الممكنة، والتعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح فى تحقيق أهدافه يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وأكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، أن المسابقات الوطنية والدولية تُشكل أحد مستهدفات مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن جميع الشركاء يقدمون الدعم للطلاب المتميزين باعتبارهم سفراء مصر بالخارج.

وشهد الاحتفال الإعلان عن الطلاب الفائزين، وفاز الطالب محمد الشلبى، من محافظة الغربية، والطالب عبدالعظيم أحمد خيرى، من محافظة بنى سويف، والطالب عمار وليد محمد، من محافظة الإسكندرية، والطالب فاروق تامر، من محافظة القاهرة، والطالبة جنى محمد إبراهيم، من محافظة الإسكندرية، والطالبة ريناد نور الدين، من محافظة سوهاج.

الخميس 22 يونيه 2023

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، لمناقشة شروط وضوابط الالتحاق بطلاب الصف الثالث الإعدادى بمدارس المتفوقين، وآليات الاختبار، ومدى جاهزية بعض المدارس ودخولها الخدمة فى العام الدراسى المقبل 2023-2024، واستكمال أعمال الصيانة لبعض المبانى التعليمية والإقامة، فضلًا عن العمل على حل أى مشكلة تعوق سير العملية التعليمية بهذه المدارس.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الدولة تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق فى المستقبل، وأن الوزارة حريصة على تلقى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" خدمة تعليمية وإقامة متميزة، وتكليف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس "STEM" بالمشاركة مع مستشارى المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية، وتشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس "STEM" بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

وأشار الوزير، إلى أنه فى هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية استجابة لرغبات أولياء الأمور، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل 98% فأكثر من المجموع الكلى، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هى "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".

كما يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل 95% فأكثر من المجموع الكلى، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية فى مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هى "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، بحث توفير منح للطلاب خريجى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتشجيعهم ودعمهم.

واستعرضت اللجنة التنفيذية جاهزية المدرستين الجديدتين "القاهرة الجديدة، الحى 11 بأكتوبر" من حيث الأبنية والبنية التكنولوجية وتشغيلها فى العام الدراسى 2023-2024، وكذا جاهزية مبنى الإقامة بمدرسة الأقصر.

كما وافقت اللجنة على إنشاء مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم، واستكمال أعمال الصيانة الخاصة بالمبانى التعليمية والإقامة.

كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موعد الإعلان عن قبول الطلاب الجدد وتعديل آليات اختباراتهم، والموافقة على الإعلان للتقدم للعمل بمدارس "STEM" من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى إقامة معسكر صيفى لطلاب مدارس "STEM" الفائزين فى مسابقة "أيسف" الدولية لاستكمال وتطوير مشروعاتهم الفائزة.