جدة - نرمين السيد - لمعرفة مواعيد إجراءات تسلم العمل للناجحين فى مسابقة عمال الأوقاف 2022م، اضغط هنا أما عن المستندات المطلوبة فهى:- 1- صورة بطاقة الرقم القومى الوجهان "على أن تكون سارية" مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف. 3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسى أعلى من الإعدادية. 4- نموذج الكشف الطبى من المجلس الطبى المختص بالتأمين الصحى وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبى مختص بالتأمين الصحى لتوقيع الكشف الطبى وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة. 6- صورة وثيقة "قسيمة" الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 7- أصل المؤهل الحاصل عليه. 8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. 9- إقرار الذمة المالية. 10- إقرار الحالة الاجتماعية. 11- عدد أربع صور شخصية حديثة. 12- إقرار بقبول العمل بأى مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف. 13- ملف لحفظ المستندات. ويتم تسلم المستندات بالإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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