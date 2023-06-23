الداخلية: زيادة الكيانات المشاركة فى فعالية 30 يونيو من مطاعم ومراكز تجارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، انضمام عدد من السلاسل والكيانات لفعالية يوم 30 يونيو الجارى، التى تطلقها الوزارة ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.





وأوضحت الداخلية، أن عدد المشاركين فى الفعالية ارتفع حتى الآن إلى 57 مركزا تجاريا، و44 سلسلة محال حلويات بإجمالى 349 فرعا، و104 سلاسل مطاعم وكافيهات بإجمالى 629 فرعا، و53 كيانا صناعيا بإجمالى 599 فرعا، وذلك بإجمالى 1577 محلا بجميع أنحاء الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 20 يونيو الجارى، تنظيم فعالية يوم 30 يونيو الجارى، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق مع 54 مركزا تجاريا، و124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس، بإجمالى 1456 محلا، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

وأوضحت أنه تم التنسيق مع 54 مركزا تجاريا، و27 سلسلة محال حلويات، باجمالى 313 فرعا، و71 سلسلة مطاعم وكافيهات، بإجمالى 581 فرعا، و26 سلسلة محال ملابس، بإجمالى 562 فرعا، وذلك بإجمالى 1456 فرعا، وذلك للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

ولفتت الداخلية إلى أن المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية، ستشهد العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكدت فى الوقت ذاته، استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد)، والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافيين، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1348 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام؛ وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والمطاعم، ومحال الحلويات، لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.