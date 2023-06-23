التحالف الوطنى يطلق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع بالدقهلية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمبادرة ازرع لتنمية صغار المزارعين والتوسع فى استزراع الأراضى الزراعية، فى محافظة الدقهلية.





حضر الاحتفالية أكثر من 5 آلاف مزارع من قرى ومراكز 6 محافظات بحرية، وذلك فى ثانى محطات المبادرة. وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية لمحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إنهم يحتفلون مع أكثر من 5 آلاف مزراع بحصاد المرحلة الأولى من القمح، وإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع التى تشمل 500 الف من صغار المزارعين ومليون فدان قمح.

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