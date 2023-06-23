افتتاح مساجد بعد إحلالها وتجديدها بمحافظتى بنى سويف والأقصر

جدة - نرمين السيد - أناب محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتى ببا والواسطى، فى افتتاح مسجدين بقريتى ملاحية سعيد جعفر وصفط، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.





وافتتح رئيس مركز ومدينة ببا مدحت صلاح، مسجد الإخلاص بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180 مترا، بتكلفة مليونى جنيه بالجهود الذاتية، وذلك فى حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وجمع من الأهالى.

كما افتتح رئيس مركز ومدينة الواسطى حمادة راضى، مسجد الوهيبى بقرية صفط بعد إحلاله وتجديده على مساحة 250 مترا، وبتكلفة 3.2 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

وفى الأقصر، افتتح مديرية الأوقاف، مسجد جديد من المساجد التى انتهى بناؤها وتشييدها، وهو مسجد الهجرة بمركز ومدينة البياضية، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

صرح بذلك مدير المديرية محمد عبد الدايم، موضحا أنه حضر الافتتاح رئيس مركز ومدينة البياضية المهندس محمود شاهين، ورئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية عبد الستار إبراهيم أبوالحجاج، ومدير إدارة أوقاف البياضية محمد مصطفى أحمد، ارتقى على المنبر مدير المديرية، وألقى خطبه الجمعة بعنوان (فضل يوم عرفة وسنة الأضحية).